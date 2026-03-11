Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter scheitern an gut gesichertem Fenster

Herford (ots)

(hd) Bislang unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Hausbewohnerin, um am Dienstag (10.03.2026) zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr ein Fenster eines an der Straße Steiler Weg in Herford gelegenen Wohnhauses einzuschlagen. Offenbar beabsichtigten die Täter, durch das Loch in der Verglasung zu greifen, um den Fenstergriff betätigen zu können. Allerdings verfügte das betroffene Fenster über eine zusätzliche Sicherung in Form abschließbarer Griffe. Trotz eingeschlagener Scheibe ließ sich der Fensterflügel nicht öffnen. Die Täter brachen den Einbruchversuch daraufhin ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Umfeld des Tatortes etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/888-0 zu melden.

