Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Starkstromkabel entwendet - Täter brechen Baustromverteiler auf

Löhne (ots)

(hd) Im Zeitraum von Samstag (07.03.2026) bis Montag (09.03.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 80 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle an der Steinstraße in Löhne. Dazu brachen sie zwei Baustromverteiler auf. Spuren deuten darauf hin, dass die Kabel nicht in Gänze abtransportiert, sondern vor Ort durchtrennt wurden. Der entstandene Schaden wird mit mindestens 7000,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Umfeld des Tatortes etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

