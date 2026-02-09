Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbrüche in Driedorf - Diebe erbeuten Werkzeug und Bargeld + Pkw-Anhänger gestohlen + E-Bike von Schulgelände entwendet - Polizei bittet um Mithilfe

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

LAHN-DILL-KREIS: Einbrüche in Driedorf - Diebe erbeuten Werkzeug und Bargeld + Pkw-Anhänger gestohlen + E-Bike von Schulgelände entwendet - Polizei bittet um Mithilfe

Driedorf: Diebe erbeuten Werkzeuge und Bargeld bei Einbrüchen

Am Wochenende kam es in Driedorf zu zwei Einbrüchen. In dem Ortsteil Mademühlen verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag (7. Februar) 6 Uhr und Sonntag (8. Februar) 21 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei Fertigungshallen eines Metallverarbeitungsunternehmens in der Straße "Am Schützenhaus". Die Täter nahmen mehrere Werkzeuge im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich sowie Bargeld mit. Die Einbruchschäden beziffert die Polizei mit knapp 1.500 Euro. In der Nacht von Freitag (6. Februar) auf Samstag (7. Februar) brachen Unbekannte in ein Geschäft für Back- und Fleischwaren am "Potsdamer Platz" ein und erbeuteten Bargeld aus einer Geldkassette sowie eine Kaffeemaschine. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (6. Februar) 20 Uhr und Samstag (7. Februar) 4 Uhr. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen und fragt: Wem sind in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn unter der (02772) 47050 Telefonnummer zu melden.

Wetzlar-Hermannstein: Pkw-Anhänger gestohlen

Ein Unbekannter entwendete vergangene Woche einen Pkw-Anhänger mit dem Kennzeichen LDK-XA 569. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Diebstahl beobachteten oder Hinweise auf den Verbleib geben können. Der Eigentümer bemerkte gestern Nachmittag (8. Februar) gegen 15 Uhr das Fehlen seines Anhängers. Diesen hatte er am Montag, 2. Februar 2026, gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Vereinsheims in der Blasbacher Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: E-Bike von Schulgelände entwendet - Polizei bittet um Mithilfe

Nach einem Fahrrad-Diebstahl suchen die Ermittler der Wetzlarer Polizei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich am Freitag, 23. Januar 2026, zwischen 8 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule in der "Stoppelberger Hohl". Eine Schülerin stellte das beige E-Bike des Herstellers Haibike bei Schulbeginn im Fahrradunterstand ab und sicherte es mit einem Faltschloss. Die Ermittler fragen: Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht? Wer hat das E-Bike, das eine goldene Federgabel und blaue Applikationen am Rahmen hat, nach dem Diebstahl gesehen oder kann Hinweise zu seinem Verbleib geben? Zeugen werden gebeten die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu kontaktieren.

