Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lähden (ots)

Am 14.01.2026 kam es gegen 16:45 Uhr an der Holter Hauptstraße in Lähden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 83-jähriger Mann mit einem Honda Insight die Straße Saßlage und beabsichtigte, nach rechts auf die Holter Hauptstraße in Fahrtrichtung Lastrup abzubiegen. Dabei übersah er einen 57-jährigen Radfahrer, der den rechten Fahrbahnrand der Holter Hauptstraße aus Richtung Holte kommend in Richtung Lastrup befuhr.

Im Bereich des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell