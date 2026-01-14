Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Bewaffneter Raubüberfall in Wohnung

Papenburg (ots)

Am 25.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 20:14 Uhr und 20:24 Uhr in der Straße Hauptkanal links in Papenburg zu einem bewaffneten Raubüberfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Wohnung eines Mannes in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem der Bewohner die Wohnungstür öffnete, wurde er von den Tätern unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die Täter drängten das Opfer in die Wohnung und durchsuchten diese nach Geld.

Da keine Beute erlangt werden konnte, flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb körperlich unverletzt. Ein Tatort- und Spurensicherungsteam war im Einsatz.

Täterbeschreibung:

Beide Täter sollen männlich gewesen sein, eine normale Statur gehabt haben und schwarz gekleidet sowie schwarz maskiert gewesen sein. Einer der Täter soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter, der andere etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Einer der Täter führte eine Schusswaffe mit sich.

Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell