Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Sachbeschädigung auf Ackerfläche im Bereich der stillgelegten Transrapidstrecke

Lathen (ots)

Am Samstag, dem 10.01.2026, kam es gegen 21:08 Uhr im Bereich der stillgelegten Transrapidstrecke an der Straße "Kathen-Siedlung" zu einer Sachbeschädigung auf einer bewirtschafteten Ackerfläche.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem Fahrzeug einen landwirtschaftlich genutzten Acker und verursachte dabei tiefliegende Driftspuren. Der Geschädigte hatte die Fläche zuvor mit Wintergetreide (Roggen) eingesät und befürchtet nun erhebliche Einbußen beim Ertrag der Ernte.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Tat geben können, sich bei der Polizei Lathen unter der Rufnummer (05933) 924570 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell