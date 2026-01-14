PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Schwer verletzter Jugendlicher nach Verkehrsunfall mit Pedelec

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 16:25 Uhr auf dem Heseper Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden.

Ein 53-jähriger Mann befuhr mit einem Skoda Kodiaq den Heseper Weg in Richtung Seeuferstraße. Beim Überqueren des Fahrradweges in Höhe der Brücke über den Verbindungskanal übersah er zwei 14-jährige Jugendliche, die mit einem Pedelec den Fahrradweg entlang des Verbindungskanals in Richtung Stadtzentrum befuhren. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrer des Pedelecs erlitt schwere Verletzungen und kam weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der ebenfalls 14-jährige Mitfahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

