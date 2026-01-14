PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Nordhorn (ots)

In den Abendstunden des 12.01.2026, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam, die Tür einer Tankstelle am Richterskamp in Nordhorn zu öffnen. Dabei entstand Sachschaden an der Eingangstür. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Nach ersten Ermittlungen war der Täter fußläufig unterwegs. Er wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben und trug eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine dunkle Hose. Zudem führte er einen Rucksack mit sich.

Die Polizei in Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur beschriebenen Person geben können, sich unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

