Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Bus in Flammen aufgegangen

Meppen (ots)

Am 14.01.2026 kam es gegen 11:45 Uhr in der Straße Am Baggerwerk in Meppen zu einem Brand in einer Werkstatt eines Busunternehmens.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein Mitarbeiter Schweißarbeiten am Heck eines Busses durch, der sich zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Werkstatthalle befand. Dabei wurde eine Rauchentwicklung im Fahrzeuginneren festgestellt. Gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern konnte der Bus noch aus der Halle auf den angrenzenden Parkplatz geschoben werden. Dort geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Alle drei Mitarbeiter blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Während des Brandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung, sodass die Anwohner darüber informiert wurden, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Durch das Feuer wurden neben dem Bus auch Teile des Gebäudes beschädigt, unter anderem zwei Rolltore. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell