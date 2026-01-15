PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der Teglinger Straße - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, 14. Januar 2026, kam es auf der Teglinger Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Führer mit der Ladung seines Anhängers einen entgegenkommenden 54-jährigen Fahrer eines Lkw mit Anhänger. Auf dem Anhänger des flüchtigen Fahrzeugs befand sich nach ersten Angaben ein Tiny House oder eine Fasssauna.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit dem Pkw samt Anhänger fort und entfernte sich unerlaubt in Richtung Meppen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
