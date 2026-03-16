Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Hiddenhauser fährt unter Alkoholeinfluss

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntag (15.03.), gegen 6.40 Uhr einen Mann, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Dieser stieg in sein Auto stieg und fuhr in unbekannte Richtung. Der Zeuge verständige daraufhin die Polizei. Neben einer Beschreibung des Unbekannten nannte er das Kennzeichen mit Herforder Zulassung. Wenig später an der Halteranschrift des Autos angekommen, trafen die Polizeibeamten auf den beschriebenen Mann, bei dem es sich um einen 59-jährigen Hiddenhauser handelt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Zur Entnahme von Blutproben wurde der Hiddenhauser zur Herforder Wache gebracht, wo sein Führerschein sichergestellte wurde. Zudem wurde dem Mann das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

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