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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannte nutzen gestohlene Geldkarte

Herford (ots)

(jd) Am Samstagmittag (14.03.) befand sich eine 82-jährige Herforderin in einem Lebensmittelgeschäft an der Waltgeristraße. Die Frau legte ihre Handtasche während des Einkaufs in den Einkaufswagen und stellte dann an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche war. Unbekannte hatten offenbar einen unbeobachteten Moment genutzt, um die rote Geldbörse aus der Tasche zu entwenden. Darin befanden sich zum Tatzeitpunkt Ausweisdokumente, Bankkarten und rund 60 Euro Bargeld. Bei der Sperrung ihrer Geldkarten fiel auf, dass bereits ein dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben worden war. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Herford dauern an. Zeugen, die am Samstag gegen 13.00 Uhr im Bereich der Waltgeristraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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