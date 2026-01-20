POL-PDNW: Einbruch

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ebertsheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 12.01.2026, und Montag, 19.01.2026, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße ein. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Gartenstraße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

