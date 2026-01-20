Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch
Ebertsheim (ots)
Im Zeitraum zwischen Montag, 12.01.2026, und Montag, 19.01.2026, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße ein. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Gartenstraße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?
Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
M. Benz, PHK'in
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell