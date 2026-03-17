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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Montagabend (16.03.) ereignete sich im Kreuzungsbereich der Bünder Straße / Löhner Straße gegen 21.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau aus Enger fuhr mit ihrem VW auf der Bünder Straße aus Fahrtrichtung Bünde kommend. An der Kreuzung zur Löhner Straße bog sie nach rechts auf die Löhner Straße in Fahrtrichtung Enger ab. Zeitgleich überquerte ein 58-jährgier Engeraner zu Fuß die Löhner Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger zunächst gegen die Windschutzscheibe des VW und dann auf die Fahrbahn prallte. Der Mann wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, es wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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