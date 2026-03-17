Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht, der sich in der vergangenen Woche am Mittwoch (11.03.) ereignet hat. Gegen 7.50 Uhr überquerte eine 20-jährige Bünderin zu Fuß den Einmündungsbereich der Carl-Severing-Straße. Dort wurde sie von einem Auto touchiert, sodass die Frau verletzt wurde. Der Fahrer des silbernen Fahrzeugs, bei dem es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit Brille handelt, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zur Ermittlung des Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat mögliche Zeugen oder den Unfallbeteiligten, sich unter 05221/8880 zu melden.

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