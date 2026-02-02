Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte entwenden Kraftrad aus ehemaligem Ausstellungsraum

Kall (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 30. Januar, 17.30 Uhr, bis Samstag, 31. Januar, 9 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Scheibe eines ehemaligen Ausstellungsraums in der Hüttenstraße in Kall ein. Aus einem Abstellraum dort entwendeten sie ein abgemeldetes und nicht mehr fahrbereites Kraftrad. Hierbei handelt es sich um eine rote BMW R 90/6. Der entstandene Sach- und Beuteschaden wird auf einen oberen vierstelligen Euro-Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

