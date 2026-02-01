Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räuberischer Diebstahl von Rumflaschen im Edeka

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag (31. Januar) gegen 12.30 Uhr versuchten drei Männer aus Rheinbach, im Edeka auf der Billiger Straße drei Flaschen Rum zu entwenden.

Eine 45-jährige Mitarbeiterin des Marktes beobachtete die Männer (32, 33 und 33 Jahre) dabei, wie jeder von ihnen am Spirituosenregal eine Flasche in die Innentasche der Jacke steckte.

Nachdem die Männer an der Kasse lediglich Süßigkeiten bezahlt hatten, wurden sie von der Mitarbeiterin angesprochen.

Zwei der drei Männer flüchteten daraufhin aus dem Geschäft.

Die Verkäuferin schaffte es, die Rumflasche aus der Jacke eines der fliehenden Tatverdächtigen zu ziehen. Bei dem Versuch, die Flasche wieder zu ergreifen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Mitarbeiterin des Marktes und einem der Männer. Hierbei ging die Rumflasche zu Bruch.

Die Flucht der beiden Männer wurde von einem 22-jährigen Angestellten des angrenzenden Seniorenheims beobachtet. Dieser verfolgte einen der Tatverdächtigen und konnte der Polizei den Standort mitteilen. Der Tatverdächtige konnte so durch die Polizei angetroffen werden.

Der zweite flüchtende Mann konnte durch eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung im Bereich des Finanzamtes angetroffen werden.

Alle drei Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache Euskirchen verbracht. Eine Strafanzeige wegen räuberischem Diebstahl wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell