Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Neuer Bezirksdienstbeamter für Mechernich: Polizeihauptkommissar Andreas Landgraf

Mechernich (ots)

Seit Anfang des Jahres ist Polizeihauptkommissar Andreas Landgraf neuer Bezirksdienstbeamter für das Stadtgebiet Mechernich. Der 52-jährige Polizeibeamte wohnt im Kreis Euskirchen und bringt langjährige Erfahrung aus dem Polizeidienst mit.

Zuletzt war Andreas Landgraf im Streifendienst der Polizeiwache Schleiden eingesetzt. Bis 2025 sammelte er umfangreiche Erfahrungen im täglichen Einsatzgeschehen und lernte die Region, ihre Besonderheiten sowie die Menschen vor Ort gut kennen. Dieses Wissen bringt er nun in seine neue Aufgabe als Bezirksdienstbeamter ein.

Als Bezirksdienstbeamter legt Polizeihauptkommissar Landgraf großen Wert auf den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Der persönliche Austausch, ein offenes Ohr für Sorgen und Probleme sowie die enge Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und der Stadt Mechernich stehen für ihn im Mittelpunkt seiner Arbeit. "Ich würde mich freuen, wenn Sie mit Ihren polizeilichen Problemen zu mir kommen", so Landgraf. Der steht den Bürgerinnen und Bürgern als direkter Ansprechpartner für ihre Anliegen zur Verfügung. Ein Termin ist nach telefonischer Absprache möglich. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 zu wählen. Gemeinsam mit seinem Kollegen, Polizeihauptkommissar Markus Braun, ist Andreas Landgraf im gesamten Stadtgebiet von Mechernich unterwegs. Der Bezirksdienst Mechernich befindet sich im Polizeigebäude in der Bergstraße 5 (neben dem Rathaus) und ist telefonisch unter der Rufnummer 02443 9880 0 zu erreichen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

