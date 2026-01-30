Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrt endet mit Blutprobe

Mechernich (ots)

In Mechernich wurde ein 38-jähriger Mann am gestrigen Donnerstag (29. Januar) gegen 20.15 Uhr in der Straße "Erlenbusch" in Mechernich von Polizeibeamten kontrolliert. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs und wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. In der Folge wurde dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte noch vor Ort beglichen werden.

Eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde gefertigt.

