Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pkw in Straßengraben gefahren

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (28. Januar) befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Weilerswist um 8 Uhr die Kreisstraße 11 von Euskirchen-Bodenheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Wüschheim. Aus bislang ungeklärten Gründen kam die Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Dabei wurde die 38-Jährige verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

