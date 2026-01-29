Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Mit Pkw in Straßengraben gefahren
Euskirchen (ots)
Am gestrigen Mittwoch (28. Januar) befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Weilerswist um 8 Uhr die Kreisstraße 11 von Euskirchen-Bodenheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Wüschheim. Aus bislang ungeklärten Gründen kam die Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Dabei wurde die 38-Jährige verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
