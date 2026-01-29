POL-EU: Mit Pkw in Straßengraben gefahren

Weilerswist (ots) - Am Mittwoch (28. Januar) kam es gegen 9.45 Uhr auf der Kolpingstraße in Weilerswist-Großvernich zu einem Diebstahl. Eine 56-jährige Frau aus Weilerswist war mit ihrem Fahrrad auf der Kolpingstraße unterwegs und hatte ihre Handtasche im Korb des Gepäckträgers dabei. Während der Fahrt fuhr ein 51-Jähriger mit einem Fahrrad neben die Frau und griff von hinten in den Korb. Er entriss die Handtasche ...

