Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen führen zur Aufdeckung einer Cannabisplantage

Euskirchen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln kontrollierten Einsatzkräfte vergangenes Jahr zwei Frauen im Alter von 39 und 41 Jahren aus dem Rhein-Erft-Kreis. Dabei wurden Marihuana, THC sowie eine geringe Menge Amphetamin sichergestellt. Die anschließenden, intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Euskirchen ergaben Hinweise auf eine mutmaßliche Cannabisplantage im rheinland-pfälzischen Wittlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die betreffende Örtlichkeit in Wittlich sowie für die Wohnanschriften der beiden Beschuldigten erwirkt. Die Beschlüsse wurden durch das Amtsgericht Bonn erlassen und am Donnerstag (15.1.) vollstreckt. Bei der Durchsuchung der Plantage wurden mehrere hundert Cannabispflanzen im Gesamtwert von mehreren hunderttausend Euro sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich aufgefunden und sichergestellt. An der Wohnanschrift einer der eingangs kontrollierten Beschuldigten stellten die Einsatzkräfte weiteres Cannabis, teilweise bereits verkaufsfertig verpackt, sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich sicher. An der Wohnanschrift der zweiten Beschuldigten wurde ebenfalls Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

