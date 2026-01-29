PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen führen zur Aufdeckung einer Cannabisplantage

Euskirchen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln kontrollierten Einsatzkräfte vergangenes Jahr zwei Frauen im Alter von 39 und 41 Jahren aus dem Rhein-Erft-Kreis. Dabei wurden Marihuana, THC sowie eine geringe Menge Amphetamin sichergestellt. Die anschließenden, intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Euskirchen ergaben Hinweise auf eine mutmaßliche Cannabisplantage im rheinland-pfälzischen Wittlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die betreffende Örtlichkeit in Wittlich sowie für die Wohnanschriften der beiden Beschuldigten erwirkt. Die Beschlüsse wurden durch das Amtsgericht Bonn erlassen und am Donnerstag (15.1.) vollstreckt. Bei der Durchsuchung der Plantage wurden mehrere hundert Cannabispflanzen im Gesamtwert von mehreren hunderttausend Euro sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich aufgefunden und sichergestellt. An der Wohnanschrift einer der eingangs kontrollierten Beschuldigten stellten die Einsatzkräfte weiteres Cannabis, teilweise bereits verkaufsfertig verpackt, sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich sicher. An der Wohnanschrift der zweiten Beschuldigten wurde ebenfalls Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 13:19

    POL-EU: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Mechernich (ots) - Am heutigen Mittwoch (28. Januar) gegen 8 Uhr kam es in Mechernich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer aus Mechernich befuhr die Bruchgasse in Mechernich in Richtung der Rathergasse und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Als sich der Lkw bereits im Kreisverkehr befand, fuhr ein E-Scooter-Fahrer entgegen der Einbahnstraße aus der ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:04

    POL-EU: Raub in Wohnung

    Euskirchen (ots) - Am 28. Januar (Mittwoch) kam es in der Mönchstraße in Euskirchen-Flamersheim zu einem Raubüberfall in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 1.30 Uhr hielt sich ein 21-Jähriger gemeinsam mit seiner Mutter in der Wohnung auf. Der 21-Jährige wurde auf Geräusche vor der Wohnungstür aufmerksam und öffnete diese. Daraufhin wurde er von drei Unbekannten mit einem Schlagstock angegriffen, zu Boden geschlagen und dabei verletzt. Die 43-jährige Mutter wurde durch ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:03

    POL-EU: Pkw brannte vollständig aus

    Kall (ots) - Am Dienstagabend (27. Januar) geriet gegen 22.35 Uhr ein Pkw auf der Kreisstraße 28 zwischen Kall-Scheven und Kall-Wallenthal während der Fahrt in Brand. Nach Angaben der Fahrzeuginsassen (22, 28) schlugen Flammen aus dem Fußraum des Fahrzeugs. Der 28-jährige Pkw-Fahrer aus Dahlem hielt das Fahrzeug an und konnte mit dem Beifahrer den Pkw unverletzt verlassen. Im Anschluss brannte das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren