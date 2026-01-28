Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw brannte vollständig aus

Kall (ots)

Am Dienstagabend (27. Januar) geriet gegen 22.35 Uhr ein Pkw auf der Kreisstraße 28 zwischen Kall-Scheven und Kall-Wallenthal während der Fahrt in Brand. Nach Angaben der Fahrzeuginsassen (22, 28) schlugen Flammen aus dem Fußraum des Fahrzeugs. Der 28-jährige Pkw-Fahrer aus Dahlem hielt das Fahrzeug an und konnte mit dem Beifahrer den Pkw unverletzt verlassen. Im Anschluss brannte das Fahrzeug vollständig aus. Durch das Feuer wurde der Fahrbahnbelag beschädigt, sodass die Kreisstraße 28 derzeit nur einspurig befahrbar ist. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt im Fahrzeug verursacht.

