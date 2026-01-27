Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand einer Gartenlaube

Bad Münstereifel (ots)

Am heutigen Dienstag (27. Januar) kam es in einer Kleingartenanlage in der Trierer Straße in Bad Münstereifel gegen 2 Uhr zu einem Brand.

Bereits in der Silvesternacht war eine Gartenlaube in Brand geraten und wurde dabei vollständig zerstört. Die Überreste der Laube verblieben im Anschluss vor Ort.

Am heutigen Tag gerieten nun erneut die noch vorhandenen Überreste der abgebrannten Gartenlaube in Brand.

Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Es wurden keine Personen verletzt.

Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich einer Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

