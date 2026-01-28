Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mechernich (ots)

Am heutigen Mittwoch (28. Januar) gegen 8 Uhr kam es in Mechernich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer aus Mechernich befuhr die Bruchgasse in Mechernich in Richtung der Rathergasse und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Als sich der Lkw bereits im Kreisverkehr befand, fuhr ein E-Scooter-Fahrer entgegen der Einbahnstraße aus der Straße "In der Hardt" kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der E-Scooter-Fahrer links an dem im Kreisverkehr befindlichen Lkw vorbeizufahren. In der Folge geriet er unter den Lkw und wurde dabei schwer verletzt. Bei dem 48-Jährigen wurde ein starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der 48-jährige E-Scooter-Fahrer aus Mechernich wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

