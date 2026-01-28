PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub in Wohnung

Euskirchen (ots)

Am 28. Januar (Mittwoch) kam es in der Mönchstraße in Euskirchen-Flamersheim zu einem Raubüberfall in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 1.30 Uhr hielt sich ein 21-Jähriger gemeinsam mit seiner Mutter in der Wohnung auf. Der 21-Jährige wurde auf Geräusche vor der Wohnungstür aufmerksam und öffnete diese. Daraufhin wurde er von drei Unbekannten mit einem Schlagstock angegriffen, zu Boden geschlagen und dabei verletzt. Die 43-jährige Mutter wurde durch den Lärm geweckt und bemerkte, dass sich drei maskierte Unbekannte in der Wohnung aufhielten. Ein weiterer maskierter Unbekannter stieß die Frau zu Boden und fesselte sie. Die Unbekannten entwendeten eine Handtasche, eine Geldbörse, Personaldokumente sowie Zigarettenpackungen. Anschließend flüchteten sie fußläufig in unbekannte Richtung. Die Mutter konnte einen Angehörigen über den Vorfall informieren, woraufhin die Polizei in Kenntnis gesetzt wurde. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

