Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet

Weilerswist (ots)

Am Mittwoch (28. Januar) kam es gegen 9.45 Uhr auf der Kolpingstraße in Weilerswist-Großvernich zu einem Diebstahl.

Eine 56-jährige Frau aus Weilerswist war mit ihrem Fahrrad auf der Kolpingstraße unterwegs und hatte ihre Handtasche im Korb des Gepäckträgers dabei. Während der Fahrt fuhr ein 51-Jähriger mit einem Fahrrad neben die Frau und griff von hinten in den Korb. Er entriss die Handtasche und flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Trierer Straße.

Die Frau konnte den Mann noch kurz sehen, bevor er in unbekannte Richtung davonfuhr. In der entwendeten Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon.

Im Rahmen der Fahndung fuhren Polizeibeamte die Ortslage über die Trierer Straße in Fahrtrichtung Weilerswist ab. In der Bremptergasse kam ihnen der Mann auf einem Fahrrad entgegen.

Nachdem er den Streifenwagen bemerkt hatte, bog der 51-Jährige ab und versuchte zu flüchten. Er konnte jedoch wenig später auf Höhe der Jülicher Straße angehalten und kontrolliert werden.

Die Handtasche konnte bislang nicht aufgefunden werden. Ein Polizeibeamter fand das Mobiltelefon im Bereich der Bremptergasse in einem Gebüsch.

Der Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

