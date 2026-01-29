PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brötchen holen mit Folgen

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (28. Januar) kam es um 12.18 Uhr auf der Wilhelmstraße in Euskirchen zu einem gefährlichen Zwischenfall zwischen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und einer Pkw-Fahrerin. Die Ordnungsamtsmitarbeiterin wollte routinemäßig einen im Fahrzeug ausgelegten Schwerbehindertenausweis kontrollieren. Die Pkw-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug zuvor abgestellt, war mit einer Brötchentüte von der gegenüberliegenden Straßenseite zurückgekehrt und anschließend eingestiegen. Auf die Nachfrage nach dem Ausweis erklärte die Fahrerin, dieser gehöre nicht ihr, sondern ihrem Sohn. Sie habe lediglich kurz Brötchen holen wollen. Als die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes vor das Fahrzeug trat, um Fotos zu fertigen, eskalierte die Situation. Die Fahrerin fuhr an, obwohl sich die Stadtbedienstete unmittelbar vor dem Fahrzeug befand. Diese stützte sich reflexartig mit einer Hand auf der Motorhaube ab und wurde ein Stück weggeschoben. Die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes blieb unverletzt. Anschließend setzte die Pkw-Fahrerin ihre Fahrt fort. Gegen die Fahrerin wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

