Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrolle deckt gleich mehrere Verstöße auf

Euskirchen (ots)

Auf der Oststraße in Euskirchen lief es am Donnerstag (29. Januar) gegen 16.30 Uhr für einen 40-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz gleich mehrfach schief. Mit einem Pkw war er in Fahrtrichtung der Mainstraße unterwegs, als Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle genauer hinsahen.

Der Blick lohnte sich: Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zur Fahndung ausgeschrieben, der Pkw selbst nicht zugelassen. Auch beim Fahrer lief nicht alles regelkonform - eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen.

Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht mit einem positiven Ergebnis. Die Weiterfahrt war damit beendet, die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Bei einer Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten außerdem noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln.

Gegen den 40-Jährigen wurden Anzeigen unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln gefertigt.

