PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrolle deckt gleich mehrere Verstöße auf

Euskirchen (ots)

Auf der Oststraße in Euskirchen lief es am Donnerstag (29. Januar) gegen 16.30 Uhr für einen 40-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz gleich mehrfach schief. Mit einem Pkw war er in Fahrtrichtung der Mainstraße unterwegs, als Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle genauer hinsahen.

Der Blick lohnte sich: Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zur Fahndung ausgeschrieben, der Pkw selbst nicht zugelassen. Auch beim Fahrer lief nicht alles regelkonform - eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen.

Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht mit einem positiven Ergebnis. Die Weiterfahrt war damit beendet, die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Bei einer Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten außerdem noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln.

Gegen den 40-Jährigen wurden Anzeigen unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 13:00

    POL-EU: E-Scooter-Fahrt endet mit Blutprobe

    Mechernich (ots) - In Mechernich wurde ein 38-jähriger Mann am gestrigen Donnerstag (29. Januar) gegen 20.15 Uhr in der Straße "Erlenbusch" in Mechernich von Polizeibeamten kontrolliert. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs und wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:20

    POL-EU: Brötchen holen mit Folgen

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (28. Januar) kam es um 12.18 Uhr auf der Wilhelmstraße in Euskirchen zu einem gefährlichen Zwischenfall zwischen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und einer Pkw-Fahrerin. Die Ordnungsamtsmitarbeiterin wollte routinemäßig einen im Fahrzeug ausgelegten Schwerbehindertenausweis kontrollieren. Die Pkw-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug zuvor abgestellt, war mit einer Brötchentüte von der gegenüberliegenden Straßenseite zurückgekehrt und ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:20

    POL-EU: Mit Pkw in Straßengraben gefahren

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (28. Januar) befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Weilerswist um 8 Uhr die Kreisstraße 11 von Euskirchen-Bodenheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Wüschheim. Aus bislang ungeklärten Gründen kam die Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Dabei wurde die 38-Jährige verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren