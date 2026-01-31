PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vandalismus und Diebstahl auf Friedhof in Weilerswist - Ermittlungen aufgenommen

Weilerswist (ots)

Vermutlich am gestrigen Freitagabend oder in der in der Nacht zum heutigen Samstag (31.1.) kam es auf dem Friedhof an der Bliesheimer Straße in Weilerswist zu Vandalismus und Diebstahl.

Es sind mehrere dutzend Gräber betroffen.

Die Polizei Euskirchen hat Kenntnis von dem Fall, der Sachverhalt wurde aufgenommen, und die Ermittlungen bezüglich Störung der Totenruhe und Diebstahl laufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war am Freitag (30.1.) um ca. 17 Uhr noch alles in Ordnung.

Betroffene werden gebeten, ab sofort Anzeige zu erstatten:

   - persönlich auf einer Polizeiwache oder
   - über die Interner-Wache der Polizei Euskirchen.

Adresse: https://internetwache.polizei.nrw

Eine telefonische Rücksprache ist hierfür nicht erforderlich.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen zur Tat werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

