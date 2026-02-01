Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streuwagen verteilt Hydrauliköl

53894 Mechernich (ots)

Der Versuch, für griffige Fahrbahnen zu sorgen, ging am Samstagmorgen (31. Januar) gegen 08:00 Uhr gründlich schief, als ein Streuwagen des Bauhof Mechernich aufgrund eines Defekts an der Hydraulik Öl auf der Straße verteilte.

Dies führte zu rutschigen Fahrbahnen in den Orten Berg, Glehn und Bleibuir. Weiterhin waren die Kreisstraßen 10, 25 und 27 als Verbindungsstraßen zwischen den Ortschaften betroffen.

Zur Beseitigung des Ölfilms wurden mehrere Fahrzeuge einer Reinigungsfirma eingesetzt.

Durch Feuerwehr, Polizei und Bauhof mussten Streckenabschnitte für den Zeitraum der Reinigung gesperrt werden.

Die Reinigungsarbeiten erstreckten sich bis in den späten Samstagnachmittag.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell