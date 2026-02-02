Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeuge und Baumaschinen entwendet

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 31. Januar, 0.01 Uhr, bis 3 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem Betriebsgelände eines Bauhofs in der Straße "Peterheide" in Mechernich. Zunächst überstiegen die Unbekannten das verschlossene Tor. Anschließend trennten sie die Antriebskette, öffneten das Tor manuell und fuhren mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Dort öffneten sie zwei leerstehende Container. Zudem hebelten sie einen weiteren verschlossenen Container sowie die Tür zu einer Halle auf. Die Unbekannten entwendeten mehrere Werkzeuge und Baumaschinen, darunter eine Rüttelplatte. Die Gegenstände wurden in das Fahrzeug geladen. Anschließend verließen sie das Gelände und verschlossen das Tor wieder manuell. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

