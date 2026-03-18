Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Durch eine Trainerin wurde am Dienstag (17.03.), gegen 17.00 Uhr ein Einbruch festgestellt: Bisher unbekannte Täter gingen eine außenliegende Toilettentür des Vereinsheims an der Jägerortstraße gewaltsam an. Mittels eines Gegenstands verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Außerdem wurde festgestellt, dass der oder die Unbekannten mittels eines Werkzeugs gewaltsam einen Geräteschuppen aufbrachen. Nach einer ersten Durchsicht wurde kein Diebesgut entwendet. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die zwischen Montagabend, 23.00 Uhr und Dienstagnachmittag etwas Auffälliges im Bereich des Sportplatzes an der Jägerortstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

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