Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Herforder verschanzt sich in Wohnhaus

Herford (ots)

(jd) Am heutigen Tage (18.03.) erhielt die Polizei Herford Kenntnis über eine Zwangsräumung in der Straße Eckernkamp in Herford-Schwarzenmoor. Der Anwohner, ein 69-jähriger Herforder, versuchte offenbar, die Räumung zu verhindern und verschanzte sich in dem Haus. Gegen 10.00 Uhr drang Rauch aus dem Gebäude. Die Polizei Herford bewältigte die Einsatzlage in einer besonderen Aufbauorganisation unter Hinzuziehung von Spezialeinheiten. Die Feuerwehr Herford war aufgrund der zunächst unklaren Rauchentwicklung ebenfalls mit starken Kräften vor Ort. Der Bereich rund um die Einsatzörtlichkeit wurde weiträumig abgesperrt. Nachdem das Wohnhaus am Eckernkamp durch Kräfte der Spezialeinheiten gegen 12.15 Uhr betreten werden konnte, wurde eine männliche, leblose Person aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Herford dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell