Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter mit Werkzeugkästen geflüchtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Dieb erbeutete Mittwochmittag, 18.02.2026, aus einem unverschlossenen Fahrzeug Werkezeuge. Mit einer Täterbeschreibung sucht die Polizei Zeugen.

Ein Transporter einer Baufirma stand mit geschlossenen Türen aber unverschlossen an der Baustelle an der Windelsbleicher Straße, nahe der Brackweder Straße. Ein Bauarbeiter sah gegen 12:00 Uhr, durch ein verdächtiges Geräusch aufmerksam geworden, einen Mann an dem Fahrzeug stehen. Der Mann flüchtete mit drei Werkzeugkästen der Marke Makita und zwei Werkzeugkästen der Marke Hilti in Richtung Am Alten Friedhof und von dort in Richtung Brackweder Straße.

Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Werkzeugkästen der Marke Makita aufgefunden und der Baufirma zurückgegeben werden.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 180 cm groß und von normaler Statur beschrieben. Er war mit einer schwarzen Mütze, weißer Sportjacke mit schwarz-roten Elementen am Arm, schwarzer Jogginghose und schwarzen Sportschuhen mit weißen Streifen, bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

