Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferdiebstahl aus Firmen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Altenhagen - Am Dienstag, 17.02.2026, wurde die Polizei über einen Kupferdiebstahl aus benachbarten Firmen an der Kafkastraße informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den ersten Erkenntnissen brachen die unbekannten Täter zwischen 12:30 Uhr am Sonntag, 15.02.2026, und 12:00 Uhr am Dienstag, 17.02.2026, in zwei Firmen in Höhe Sandhowe ein. Dort entwendeten die Einbrecher eine größere Menge Kupfer und transportierten diese mutmaßlich mit einem Lkw ab.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Fahrzeugen und tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell