Polizei Bielefeld

POL-BI: Taxifahrer überwältigt Mann mit Schreckschusswaffe

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - Am Dienstag, 17.02.2026, mündete ein Streit im Straßenverkehr in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der einer der Kontrahenten den anderen mit einer PTB-Schreckschusswaffe bedrohte.

Ein Taxifahrer und ein 70-jähriger Bielefelder befuhren gegen 11:25 Uhr die Straße Schelpsheide in entgegengesetzter Richtung. An einer Engstelle standen sich das Taxi und der Opel gegenüber, sodass die Fahrer nicht mehr aneinander vorbeifahren konnten.

Zunächst gaben sich die Männer über die Seitenfenster zu verstehen, dass der jeweils andere zurücksetzen sollte. Dann stiegen beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen.

Der Taxifahrer berichtete den Beamten später, dass der 70-Jährige nach dem Aussteigen unvermittelt eine Waffe zog und dem Taxifahrer drohte, auf ihn zu schießen. Als der Bielefelder die Schreckschusswaffe wieder eingesteckt hatte, habe der Taxifahrer nach seinem Arm gegriffen, um ihm die Pistole abzunehmen. Nach einem kurzen Gerangel sei ihm dies auch gelungen.

Der Opelfahrer entgegnete in der Befragung durch die Beamten, dass ihn der Taxifahrer nach einem Wortgefecht am Arm festgehalten und mehrmals geschubst habe. Um weitere körperliche Angriffe zu verhindern, habe er seine PTB-Waffe aus der Jackentasche gezogen und deutlich gemacht, dass er ihn in Ruhe lassen solle.

Beim Eintreffen der Beamten hatten sich die Männer bereits beruhigt und die Schreckschusswaffe befand sich im Taxi. Die Polizisten durchsuchten den 70-Jährigen auf weitere gefährliche Gegenstände und stießen dabei auf einen kleinen Waffenschein, den sie sogleich sicherstellten.

Aufgrund der gegenseitigen Beschuldigungen erstatteten die Beamten Anzeige gegen den 70-Jährigen wegen Bedrohung und gegen den Taxifahrer wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell