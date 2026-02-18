Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nehmen Opfer zweimal aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor Betrügern, die Betrugs-Opfern falsche Hoffnungen machen und so zum zweiten Mal um ihr Geld bringen.

Ein Bielefelder erhielt Anfang Januar einen Anruf von einem Mann, der vorgab von der Börse zu sein. Er habe den Auftrag, das Geld von Betrügern, welches in der Frankfurter Börse aufgefallen sei, an den Bielefelder zurück zu zahlen.

Was zuvor passiert war: Der Bielefelder hatte Anfang Mai 2025 eine Werbemail im Bereich Geldanlagen erhalten und war daraufhin mit einem vermeintlichen Broker in Kontakt gekommen. Dieser hatte ihn immer wieder überzeugt, Geld anzulegen, um Börsengewinne zu erhalten. Am Anfang erhielt das Opfer auch kleiner Geldbeträge als Gewinne ausgezahlt. Der Bielefelder überwies in den folgenden Monaten circa 215 000 Euro auf die von dem Broker genannten Konten. Als dann der Kontakt abbrach und mehrere Versuche, sich das Geld sowie die Gewinne auszahlen zu lassen, nicht erfolgreich waren, schöpfte er Verdacht und erstattete eine Strafanzeige.

Der Bielefelder blieb mit dem vermeintlichen Mitarbeiter der Börse über einen Messenger-Dienst im Kontakt. Dieser versprach ihm wiederholt, sein Geld zurückzuholen. Das Opfer gewährte dem vermeintlichen Börsenmitarbeiter den Zugriff auf seinen Laptop und verfolgte so die vorgetäuschte Diskussion mit einer Bank über das Geld des Bielefelders. Nach weiteren vorgetäuschten Schwierigkeiten gab der Betrüger vor, dass nun für die erfolgreiche Auszahlung ein Konto mit einem Geld-Plus erforderlich sei und animierte den Bielefelder zu zwei Ausgleichszahlungen. Anschließend brach der weitere Kontakt ab und der Bielefelder erkannte den Betrug.

Seien Sie bei Geldanlagen vorsichtig! Recherchieren Sie erst akribisch über Firmen und Dienstleister, bevor Sie viel Geld investieren. Prüfen Sie die Seriosität des Anbieters: Informieren Sie sich im Internet über Warnungen oder Beschwerden zu der Plattform. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bietet auf ihrer Website Informationen zu unseriösen Anbietern. Glauben Sie keinen Anrufern, die vorgeben, Ihr Geld zurückholen zu können!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell