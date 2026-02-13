Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Raser Szene steht im Fokus, weitere Kraftfahrzeuge in einer zielgerichteten Maßnahme polizeirechtlich beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Stadt Heilbronn: Raser Szene steht im Fokus, weitere Kraftfahrzeuge in einer zielgerichteten Maßnahme polizeirechtlich beschlagnahmt

Am frühen Freitagmorgen wurden in Heilbronn zwei weitere, hochmotorisierte Kraftfahrzeuge aufgrund wiederholter Verstöße gegen die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften auf Anordnung des Polizeipräsidiums Heilbronn beschlagnahmt. Die Beschlagnahmeverfügung gilt zunächst für die kommenden 4 Wochen. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurde ein Mercedes Benz CLS 500 4MATIC wegen wiederholter Verstöße durch das Polizeipräsidium Heilbronn beschlagnahmt. Der Wagen wurde zwischenzeitlich durch die Stadt Heilbronn eingezogen. Am heutigen Freitag wurde ein weiteres Fahrzeug des bereits im Oktober betroffenen Fahrzeughalters, ein Mercedes-Benz AMG CLS 53 4MATIC in grau, beschlagnahmt. Zudem wurde ein Mercedes-Benz GLE 400 D 4MATIC in grün, eines Familienangehörigen des Mannes beschlagnahmt. Trotz der, aufgrund massiver Verkehrsverstöße, im Oktober durchgeführten Beschlagnahme eines Mercedes Benz CLS 500 4MATIC, kam es bereits im Dezember 2025 zu einem weiteren gefährlichen Vorgang im Straßenverkehr mit einem der heute beschlagnahmten Fahrzeuge, desselben Fahrzeughalters. Hierbei wurde zunächst mit deutlich erkennbarer überhöhter Geschwindigkeit durch ein Heilbronner Industriegebiet gerast und der Fahrer eines unbeteiligten Fahrzeuges wurde durch wiederholtes dichtes Auffahren genötigt. Hierbei kam es noch zu einer Vielzahl weiterer Verstöße bis hin zur Bedrohung von Verkehrsteilnehmern und dem unzulässigen Überholen auf einer Rechtsabbiegerspur. In den Sozialen Medien wurden die Fahrzeuge des Fahrzeughalters und deren Fahrweise zudem angepriesen und polizeiliche Maßnahmen, wie beispielsweise die Beschlagnahme vom Oktober 2025, ins Lächerliche gezogen.

Mit dem anderen heute beschlagnahmten Fahrzeug kam es ebenfalls in den letzten Monaten zu einer Vielzahl von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften, sodass nach eingehender rechtlicher Prüfung auch hier eine Beschlagnahmeverfügung erlassen wurde. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen aus dem familiären Umfeld der Betroffenen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt. In diesem Zusammenhang wurden zwei Personen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Polizeipräsident Frank Spitzmüller betont: "Wir fahren eine Nulltoleranzstrategie gegen gefährliche, unbelehrbare, Grenzen überschreitende Raser bis hin zur polizeirechtlichen Beschlagnahme deren Fahrzeuge."

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell