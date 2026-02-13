Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfälle und Zeugenaufruf nach E-Scooter Diebstahl

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Fehler beim Spurwechsel endet in Leitplanke Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 27 auf Höhe des Mosbacher Kreuzes ein Verkehrsunfall. Gegen 14 Uhr wollte eine 35-jährige VW-Fahrerin den Fahrstreifen auf Höhe des Einfädelungsstreifens Mosbacher Straße/B27 wechseln und übersah hierbei vermutlich einen 19-jährigen Audi-Fahrer. Im Zuge des folgenden Zusammenstoßes geriet der Audi ins Schlingern, sodass er zunächst gegen die linke Schutzplanke gedrückt wurde. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und wurde quer über die Straße in die rechte Schutzplanke geschleudert. Am Audi entstand ein Totalschaden, der VW wurde ebenfalls beschädigt, war aber noch fahrbereit. Der wirtschaftliche Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die Mosbacher Feuerwehr, die Straßenmeisterei Mosbach sowie eine private Reinigungsfirma zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe hinzugezogen. Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Seckach-Großeicholzheim: Pkw fährt in geparkte Fahrzeuge Am Donnerstagabend fuhr eine 34-Jährige in Großeicholzheim gegen einen parkenden VW Polo am Straßenrand. Die Frau befuhr gegen 20 Uhr mit ihrem Ford die Seckacher Straße und kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit dem abgestellten Fahrzeug. Im Zuge des Aufpralls wurde der Polo auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben und die 34-Jährige kam mit ihrem Auto in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Alle drei Fahrzeuge mussten im Nachgang abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Außerdem waren die Feuerwehren aus Seckach und Schefflenz im Einsatz, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Die 34-Jährige erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen.

Walldürn: E-Scooter-Diebstahl - Zeugen gesucht Am vergangenen Mittwoch wurde in der Eisenbahnstraße in Walldürn ein E-Scooter gestohlen. Der 14-Jährige Besitzer hatte den E-Scooter auf Höhe der Hausnummer 37 an einem Fahrradständer angekettet. Ab 7 Uhr stand der Roller unbeaufsichtigt an der Örtlichkeit und war bei der Rückkehr des Jugendlichen um 16:30 Uhr dann verschwunden. Der Wert des E-Scooters liegt bei etwa 250 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter 06282 926660 zu melden.

