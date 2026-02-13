Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Sachbeschädigungen

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht Am Donnerstagabend verschaffte sich ein Unbekannter unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Untergruppenbach. Zwischen 17:15 Uhr und 19 Uhr gelangte der Täter durch das Einschlagen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Ingeborg-Bachmann-Straße. Anschließend wurden Teile des Hauses durchsucht und mehrere Uhren entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum am Ende der Ingeborg-Bachmann-Straße oder auf den anschließenden Feldern verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Untergruppenbach/Heilbronn: Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht In den vergangenen Tagen wurden in Heilbronn sowie in Untergruppenbach mehrere Wahlplakate beschädigt. Im Laufe der Woche schnitt ein Unbekannter ein an der Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach angebrachtes Plakat herunter und zerstörte dieses. Am Donnerstagabend konnte ein Zeuge in der Heilbronner Urbanstraße sechs Jugendliche beobachten, die auf Höhe eines Fachhandels für Kfz-Teile insgesamt drei Wahlplakate abrissen und sich im Anschluss in Richtung Innenstadt entfernten. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich für den Fall in Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg und für den Fall in Heilbronn unter der Nummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Rappenau-Bonfeld: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Rappenau-Bonfeld am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Vermutlich zwei Unbekannte verschafften sich zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Treschklinger Straße, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum im hinteren Bereich der Treschklinger Straße, kurz vor Ortsausgang, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagabend brach ein Unbekannter in einen Heilbronner Kiosk ein. Um 21:40 Uhr löste der Einbruchsalarm in dem Geschäft in der Paula-Fuchs-Allee aus, weshalb die Polizei informiert wurde. Wie der Täter in das Objekt gelangte, ist derzeit noch unklar. Entwendet wurden Bargeld und Zigaretten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Flein: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Eine bisher unbekannte Person versuchte am Mittwoch in eine Wohnung in Flein einzubrechen. Zwischen 7 Uhr und 10:20 Uhr machte sich der Täter an der Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bildstraße zu schaffen. Da es ihm nicht gelang, die Türe zu öffnen, flüchtete er unerkannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

