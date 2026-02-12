Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugenaufruf nach Überfall auf Tankstelle

Heilbronn (ots)

Leingarten und Schwaigern - Überfall auf Tankstellen - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, den 6. Februar 2026, wurde eine Tankstelle in Schwaigern im Landkreis Heilbronn durch einen bislang unbekannten Täter überfallen. Zuvor versuchte es mutmaßlich dieselbe Person an einer weiteren Tankstelle.

Gegen 20.45 Uhr am Freitagabend versuchte ein maskierter männlicher Täter die Tankstelle in der Eppinger Straße in Leingarten, zu betreten. Als diese jedoch kurz zuvor von einem Kunden betreten wurde, ließ der Tatverdächtige von seinem Vorhaben ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Kurz darauf, gegen 20.55 Uhr, betrat der maskierte Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bundesstraße 293 in Schwaigern. In dieser bedrohte der wiederum maskierte Mann die dortige Angestellte mit einer Schusswaffe und erzwang hierdurch die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. In der Folge flüchtete er zu Fuß in Richtung Wohngebiet unterhalb der Tankstelle.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 20-25 Jahre alt und circa 170 cm groß. - trug eine schwarze Kapuze, schwarze Maskierung, schwarze Daunenjacke, schwarze Handschuhe und eine schwarze Hose - sowie Turnschuhe oder ähnliches Schuhwerk. - des Weiteren führte dieser eine Papiertüte mit sich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sich am 6. Februar 2026, in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.00 Uhr, in der Umgebung der Tankstellen in Leingarten oder Schwaigern aufgehalten haben und verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell