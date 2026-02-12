Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigungen, versuchter und vollendeter Diebstahl, Räuberischer Diebstahl

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Sachbeschädigung an einem Verkehrsschild - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde in Igersheim ein beschädigtes Verkehrszeichen festgestellt. Ein "Vorfahrt gewähren"-Schild in der Bad Mergentheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 37 wurde mit schwarzer Farbe besprüht. Die Feststellung erfolgte gegen 16:45 Uhr. Hinweise auf einen oder mehrere Täter gibt es bislang nicht.

Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Bad Mergentheim: Versuchter Diebstahl aus Kirche - Zeugenaufruf

Bislang Unbekannte versuchten den Opferstock einer Kirche in der Kirchstraße in Bad Mergentheim aufzuhebeln. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr. Bei dem Versuch wurde aktuellen Erkenntnissen nach nichts entwendet. Es entstand lediglich ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischhofsheim: Diebstahl aus Pkw - Täter flüchtet nach Gewaltandrohung

In der Nacht auf Donnerstag stellte ein 50-Jähriger seinen Pkw unverschlossen in der Zehntgasse im Bereich gegenüber zur Einfahrt des Polizeireviers Tauberbischofsheim ab. Gegen 01:30 Uhr ertappte er einen Mann, der gerade im Begriff war, Bargeld aus seinem Auto zu stehlen. Es soll hierbei zu einem Wortgefecht gekommen sein. Hierbei soll der Tatverdächtige den 50-Jährigen mit einer erhobenen Schaufel bedroht haben. Im Anschluss flüchtete der etwa 30 Jahre alte Mann fußläufig in Richtung Innenstadt. Auf seiner Flucht soll er die Schaufel mitgenommen haben. Der Unbekannte wird als etwa 1,70m groß mit heller Haut und Glatze sowie schwarzer Kleidung beschrieben. Er entwendete Bargeld in derzeit unbekannter Höhe aus dem Auto. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen machen können um Hinweise unter der Telefonnummer 09341 811309.

Distelhausen: Diebstahl einer Grabfigur - Zeugen gesucht

Zwischen 22. und 23.Januar wurde auf einem Friedhof in der Wolfgangstraße in Distelhausen eine Grabfigur aus Bronze entwendet. Der Diebstahl wurde der Polizei Tauberbischofsheim am vergangenen Dienstag nachträglich gemeldet. Der Sachwert der Figur beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Am Dienstagmorgen wurden erneut zwei Fälle von beschädigten Wahlplakaten festgestellt. Das erste Plakat hing in der Sachsenflurer Straße in Königshofen und wurde durch Malereien mit Filzstiften beschädigt. Das Gleiche geschah mit einem zweiten Wahlplakat in Unterbalbach in der Bürgermeister-Kolb-Straße. Beide Beschädigungen wurden gegen 9:40 Uhr festgestellt. Hinweise auf einen oder mehrere Täter gibt es bislang nicht.

Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell