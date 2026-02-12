Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Friseursalon gesucht In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte eine unbekannte Person in einen Friseursalon in Untergruppenbach einzubrechen. Zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, machte sich der Täter an der Eingangstür des Gebäudes in der Straße "Kirchgrund" zu schaffen. Der Versuch missglückte, weshalb der Salon nicht betreten wurden. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell