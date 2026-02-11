Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfälle, Einbruch und Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Brackenheim: Seniorin bei Unfall verletzt

In Brackenheim wurde am Montagnachmittag eine 75-jährige Fußgängerin verletzt. Die Frau wollte gegen 14:30 Uhr mit ihrem Rollator die Theodor-Heuss-Straße überqueren und übersah dabei vermutlich, dass der Fahrer eines zuvor verkehrsbedingt haltenden Lkw zeitgleich seine Fahrt fortsetzte. Die Frau lief gegen die Seite des anfahrenden Lkw und fiel auf die Fahrbahn. Sie erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: 5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag einen in der Heilbronner Austraße geparkten VW. Zwischen 7:30 Uhr und 11:30 Uhr kollidierte der Unbekannte mit dem ordnungsgemäß in der Nähe der Kreuzung zur Dieselstraße geparkten Passat und fuhr dann davon ohne den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn-Frankenbach: Weitere Zeugen nach Einbruch in Schönheitssalon gesucht

Am frühen Mittwochmorgen brachen Unbekannte in einen Schönheitssalon in Heilbronn-Frankenbach ein. Gegen 0:45 Uhr brachen zwei maskierte Personen die Eingangstür des Ladens in der Stauchenstraße auf und entwendeten ein hochwertiges elektronisches Gerät, bevor sie mit einem hochmotorisierten Fahrzeug flüchteten. Eine Zeugin, die durch die beim Einbruch entstandenen Geräusche auf den Vorfall aufmerksam wurde, informierte die Polizei, die umgehend mit mehreren Streifen nach den Einbrechern fahndete. Da die Einbrecher nicht gefunden werden konnten, hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten oder deren Fahrzeug geben können. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Gundelsheim/K2035: Kreisstraße nach Unfall mit Müllfahrzeug gesperrt

Nach einem Unfall mit einem Müllfahrzeug musste die Kreisstraße 2035 (K2035) zwischen Gundelsheim und Tiefenbach am Dienstagvormittag für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Fahrerin eines VWs fuhr gegen 10 Uhr in Richtung Tiefenbach, als ihr in einer Kurve auf Höhe eines Kleintierzüchtervereins ein Müllfahrzeug entgegenkam. Die 78-Jährige geriet mit ihrem Golf im Kurvenbereich in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem Müllwagen. Am VW wurden durch den Zusammenstoß die Airbags ausgelöst. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Wagen war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Die Schäden am Müllfahrzeug blieben im Gegensatz dazu vergleichsweise gering. Sie belaufen sich auf rund 500 Euro.

Neckarsulm: Zeugen nach Körperverletzung auf Feldweg gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Herbst 2025 auf einem Feldweg bei Neckarsulm eine Körperverletzung beobachten konnten. An einem unbekannten Tag zwischen dem 8. Oktober und dem 27. November war eine 29-Jährige gemeinsam mit einem 28-Jährigen auf einem ebenfalls unbekannten Feldweg bei Neckarsulm spazieren. Es entwickelte sich ein Streit in dessen Verlauf der Mann die Frau getreten und mit einem Gürtel geschlagen haben soll. Dieser Vorfall soll von zahlreichen Spaziergängern beobachtet worden sein, die daraufhin die Polizei gerufen haben sollen. Da die Zeugen vom mutmaßlichen Täter und dem Opfer weggeschickt worden sein sollen und beide beim Eintreffen der Polizei angegeben hätten, dass es lediglich zu einem verbalen Streit gekommen sein soll, sei keine Anzeige aufgenommen worden. Die Polizei bittet nun darum, dass die Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn melden.

