Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Seckach: Einbruch in Apotheke - Wer hat etwas gesehen?

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einer Apotheke in Seckach. Zwischen Samstagmittag und 8 Uhr am Montagmorgen gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Nebeneingangs ins Innere der Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich, Medikamente oder Betäubungsmittel fehlen nach aktuellen Erkenntnissen keine. Wer hat im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Bahnhofstraße gemacht? Hinweise bitte an den Polizeiposten Adelsheim unter 06291 648770.

