Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mülltonnenbrände, beschädigte Wahlplakate und ein umgekippter Lkw

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt

In Bad Mergentheim musste die Feuerwehr am Montagabend in zwei Fällen brennende Mülltonnen löschen. Es wird davon ausgegangen, dass eine unbekannte Person gegen 19.50 Uhr eine große schwarze Mülltonne in der Straße "Johanniterhof" in Brand setzte. Kurz darauf brannte auch ein Müllbehälter in der Münzgasse. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Wahlplakate beschädigt

Unbekannte sorgten am Montag in zwei Fällen für beschädigte Wahlplakate in Bad Mergentheim. Der oder die Täter rissen ein Plakat in der "Alte Würzburger Straße" von einem Laternenmast und warfen es in die Wiese daneben. Ein weiteres Plakat wurde in der Herrenwiesenstraße eingerissen und vermutlich durch Tritte beschädigt. Die Sachbeschädigungen wurden am Montag gegen 16.45 Uhr festgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Niederstetten: Lkw in Graben gekippt

Mit einem Kran musste ein umgekipptes Sattelzuggespann am Montagmorgen aus einem Graben bei Niederstetten geborgen werden. Der 45 Jahre alte Fahrer war gegen 9.20 Uhr auf der Landesstraße 1020, von der Bundesstraße 290 kommend, in Richtung Niederstetten unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam er zu weit nach rechts in den Grünstreifen und kippte mit seinem Gefährt aufgrund des durchweichten Untergrundes nach rechts in den Straßengraben. Hierdurch blieben die Zugmaschine und der Auflieger an dortigen Bäumen hängen. Zur Bergung wurde die Fahrbahn für zwei Stunden voll gesperrt. Am Lkw entstand vermutlich kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell