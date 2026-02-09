Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung, Bedrohungslage, Unfallflucht, Schlägerei

Hohenlohekreis (ots)

Schöntal: Sachbeschädigung durch Sprengkörper - Wer hat etwas gesehen?

In Schöntal wurde in der Nacht auf Sonntag ein Briefkasten mithilfe eines Sprengkörpers beschädigt. Zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr warf ein unbekannter Täter einen Sprengkörper in den Briefkasten eines Wohnhauses in der Weinbergsteige. Die durch den Sprengsatz verursachte Explosion beschädigte den im Hausflur liegenden Briefkasten, sodass dieser gegen den dortigen Treppenaufgang geschleudert wurde. Des Weiteren ging die unter dem Briefkasten liegende Glasscheibe durch die Wucht der Explosion zu Bruch. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Bedrohungslage mit Messer

Ein Streit in der Weygangstraße in Öhringen eskalierte am Samstagnachmittag und sorgte für einen größeren Polizeieinsatz. Ein 22-Jähriger bedrohte gegen 16 Uhr eine andere Bewohnerin mit einem Messer. Zu einem Angriffsversuch kam es aktuellen Erkenntnissen nach nicht. Der Mann konnte widerstandslos festgenommen werden. Offenbar befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Neuenstein: Unfallflucht an Tankstelle - Wer hat etwas gesehen?

Am Samstagmorgen kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Neuensteiner Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße. Hierbei beschädigte ein Autofahrer beim Wenden eine Zapfsäule und tankte anschließend seinen Ford Focus an einer noch intakten Zapfsäule. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden an der Zapfsäule wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeivier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Schlägerei in Bar - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Samstag kam es in einer Bar in Öhringen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einer sechs- bis zehnköpfigen Personengruppe. Der Konflikt verlagerte sich kurz nach 2 Uhr vor die Bar in der Bismarckstraße. Dort ging die Gruppe gemeinschaftlich auf den 23-Jährigen los, dabei wurde ihm mehrmals gegen den Kopf getreten. Im Anschluss kam der Mann mit einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeivier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell