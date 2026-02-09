Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrer ohne Fahrerlaubnis, zu schnell und unter Drogen unterwegs, Unfälle und ein Einbruch

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Führerschein frisch zurückerhalten - schon wieder weg

Mit erheblichen Konsequenzen muss ein Pkw-Lenker rechnen, da er wiederholt unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes musste der 31-Jährige in der Vergangenheit seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Er erhielt diesen am vergangenen Freitag zurück und fuhr am selben Tag auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld. An der Rastanlage "Ob der Tauber West" wurde der Mann einer Polizeikontrolle unterzogen, bei welcher die Polizisten Verdachtsanzeichen hinsichtlich einer aktuellen Rauschmittelbeeinflussung feststellten. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain und THC. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Drogen. Die Fahrerlaubnis wird dem Mann für mehrere Monate entzogen werden. Weiterhin hat er mit einer erneuten MPU und einem hohen Strafbefehl zu rechnen, da ihm bereits vor drei Jahren der Führerschein aufgrund von Kokainkonsum entzogen wurde.

Wertheim: Rollerfahrer flüchtet - ergibt sich dann aber

Mit beschädigten Scheinwerfern und einem umgeklappten Kennzeichen nahm ein 15-Jähriger am Samstagabend im Bereich Wertheim-Mondfeld am Straßenverkehr teil. Eine Streife des Polizeireviers Wertheim war gegen 20 Uhr in der Ortsdurchfahrt Mondfeld in Richtung Freudenberg unterwegs. Dort fuhren zwei Personen mit ihren Rollern in entgegengesetzter Richtung, wobei eines der Zweiräder hinten unbeleuchtet war. Daraufhin sollte der Fahrer kontrolliert werden. Beim Wenden bemerkten die Beamten, dass die Rollerfahrer flüchteten. Einer der beiden bog kurz vor dem Ortsschild von Mondfeld in einen Feldweg ein, warf beim Erblicken der Streife seinen Roller in einen Graben, ergab sich dann aber ohne weiter zu flüchten. Bei der Kontrolle wurden das nach oben gebogene Kennzeichen, abgeklebte, verdunkelte und defekte Scheinwerfer und das defekte Rücklicht festgestellt. Der Jugendliche muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen und wurde nach Hause zu seinem Vater gebracht. Die Ermittlungen zum zweiten Fahrer dauern an.

Wertheim: In Straßengeländer geprallt

Eine verletzte Person, hoher Schaden und zwei nicht fahrbereite Pkws sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend in Wertheim. Ein 69-Jähriger war gegen 18 Uhr auf der rechten Tauberstraße (Landesstraße 506) unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts in Richtung Eichel ab. Dabei übersah er vermutlich eine 49-Jährige, die mit ihrem Ford auf der Landesstraße 2310 von Bestenheid in Richtung Eichel unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Ford Galaxy nach rechts von der Straße abkam und über den Bordstein frontal in ein Straßengeländer prallte. In der Folge rollte das Auto noch rückwärts auf die Gegenfahrbahn und kam dort quer zum Stehen. Eine 12-jährige Mitfahrerin im Ford erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber keinen Rettungswagen. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Mergentheim: Einbruch in Jugendraum

Ein Unbekannter brach in der Nacht auf Samstag in einen Jugendraum im Rathaus Löffelstelzen ein, entwendete Geld und sorgte für Sachschaden. Zwischen 0.30 Uhr und 0.50 Uhr gelangte der Täter wohl über das Baugerüst am Rathaus in das zweite Obergeschoss und öffnete ein Kunststofffenster. Im Inneren nahm er Bargeld im zweistelligen Bereich und Süßigkeiten an sich. Anschließend brach der Unbekannte von Innen eine verschlossene Tür zum Treppenhaus auf und drückte eine weitere Holztür gewaltsam auf, wodurch er am Hintereingang des Rathauses ins Freie kam. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Niederstetten: Im Entwässerungsgraben gelandet

Leichte Verletzungen erlitt ein 88-Jähriger bei einem Unfall am Freitagmorgen bei Niederstetten. Der Mann war gegen 9 Uhr mit seinem Nissan auf der Kreisstraße 2852 von Herrenzimmern in Richtung Pfitzingen unterwegs. Dort kam er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte mit der rechten Fahrzeugseite in einen Entwässerungsgraben. Anschließend fuhr er noch rund 100 Meter weiter, bis er schließlich mit der Fahrzeugfront in eine Böschung prallte. Dadurch wurde der Nissan nach links abgelenkt und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Da der Senior in seinem Pkw eingeklemmt wurde, musste er von der Feuerwehr Niederstetten befreit werden. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

