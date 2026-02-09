Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, Kind bei Unfall verletzt und E-Scooter gestohlen

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug am Freitagvormittag in Buchen. Gegen 11:15 Uhr hatte eine Frau ihren VW Polo auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in der Amtsstraße abgestellt. Als sie nur zehn Minuten später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der Beifahrertür fest. Vermutlich hatte der Unbekannte versucht rückwärts neben dem VW einzuparken und war hierbei mit dem geparkten Fahrzeug kollidiert. Nach dem Unfall setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Obrigheim: Kind bei Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag wurde ein Kind bei einem Unfall in Obrigheim leicht verletzt. Gegen 16 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Renault in der Hochhäuser Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung Ortsausgang unterwegs. Zeitgleich befuhren drei Kinder mit ihren Fahrrädern den Gehweg auf der rechten Seite in gleicher Richtung. Kurz bevor der junge Mann an der Gruppe vorbeifuhr, kreuzte ein 8-Jähriger mit seinem Zweirad die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver konnte der Renault-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind prallte auf die Motorhaube und anschließend auf den Gehweg. Hierbei wurde der Junge leicht verletzt, weshalb er im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.600 Euro.

Hardheim: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Freitagabend einen E-Scooter in Hardheim entwendete. Dessen Besitzer hatte das Gefährt der Marke "Soflow" gegen 19 Uhr vor einem Supermarkt in der Ferdinand-Müller-Straße mit einem Schloss gesichert abgestellt. Als der 49-Jährige nur 15 Minuten später zurückkehrte, war der Roller samt Schloss verschwunden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell