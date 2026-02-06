Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchter und vollendeter Einbruch, Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht, Betrunken Unfall verursacht

Heilbronn (ots)

Talheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Eine bisher unbekannte Person versuchte am Mittwoch in ein Haus in Talheim einzubrechen. Zwischen 15 Uhr und 20 Uhr machte sich der Täter an einer Glasschiebetür des Gebäudes in der Prinz-Eugen-Straße zu schaffen. Da es ihm nicht gelang die Tür zu öffnen, flüchtete er unerkannt und hinterließ Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Untergruppenbach.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Wohnung - Wer hat etwas gesehen? Am Donnerstag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Sontheim. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr gelangte der Täter auf noch unbekannte Weise ins Innere der Wohnung im ersten Stock eines 6-Parteien Hauses in der Hofgartenstraße, durchwühlte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld und Schmuck. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Heilbronn am Donnerstagabend, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22:20 Uhr sollen drei Männer in der Sülmerstraße von mehreren, bisher Unbekannten Personen angegriffen worden sein. Hierbei sollen auch ein Baseballschläger und eine Pfefferpistole zum Einsatz gekommen sein. Ein 33-Jähriger sowie ein 41-Jähriger mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder den Angreifern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Erlenbach: Mit fast zwei Promille mit Streufahrzeug kollidiert - Schutzengel an Bord Am Donnerstagmorgen verursachte eine betrunkene Verkehrsteilnehmerin in Erlenbach hohen Sachschaden. Die Frau war gegen 8:20 Uhr mit ihrem Auto im Industriegebiet in den Lachen unterwegs. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung bog die Dame auf das Gelände des Bauhofs der Gemeinde Erlenbach ein. Hier streifte sie mit ihrem Fahrzeug zunächst eine Hauswand, überfuhr ein im Hof abgestelltes Fahrrad und kollidierte schlussendlich mit einem geparkten Streufahrzeug. Das Streufahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen dahinterstehenden Anhänger geschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 65.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest, weshalb sie die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

